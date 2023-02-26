Georg Pank kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georg Pank Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georg Pank adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georg Pank Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georg Pank 1 Mart 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georg Pank Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pullman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Georg Pank'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Georg Pank Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georg Pank isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georg Pank Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georg Pank futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Tabasalu U19

1 Ocak 2021 yılında Kalev U21

1 Ocak 2022 yılında Kalev

Georg Pank Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georg Pank şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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