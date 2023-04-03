Georg Strauch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georg Strauch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georg Strauch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georg Strauch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georg Strauch 30 Mart 2001 tarihinde Bonn şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georg Strauch Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Teamgeist Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Georg Strauch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Georg Strauch'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georg Strauch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georg Strauch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georg Strauch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georg Strauch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln II

Georg Strauch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georg Strauch şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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