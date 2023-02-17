Georg Teigl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georg Teigl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georg Teigl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georg Teigl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georg Teigl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georg Teigl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georg Teigl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georg Teigl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georg Teigl 9 Şubat 1991 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georg Teigl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Georg Teigl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Georg Teigl'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georg Teigl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iam.g.p.teigl/

Georg Teiglboyu ve yaşı kaç

Georg Teigl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georg Teigl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Georg Teigl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georg Teigl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mart 2001 yılında FC Purkersdorf Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2006 yılında St. Pölten U17

1 Temmuz 2008 yılında St. Pölten U19

10 Temmuz 2009 yılında RB Juniors

1 Temmuz 2011 yılında RB Salzburg

14 Ocak 2014 yılında RB Leipzig

1 Temmuz 2016 yılında Augsburg

3 Ocak 2018 yılında E. Braunschweig

30 Haziran 2018 yılında Augsburg

7 Eylül 2020 yılında Austria Wien

Georg Teigl kimdir

Georg Teigl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georg Teigl şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Gablitz (09/2000-), FC Purkersdorf, SKN St. Pölten, Red Bull Salzburg

Georg Teigl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Georg Teigl nereli

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