Georg Vende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georg Vende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georg Vende adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Georg Vende Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Georg Vende 3 Şubat 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Georg Vende Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Georg Vende'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Georg Vende Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Georg Vende futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında FC Flora U19
1 Ocak 2021 yılında FC Flora U21
1 Şubat 2023 yılında Kalev
Georg Vende Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Georg Vende şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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