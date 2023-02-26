Georg Vende kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georg Vende Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Georg Vende kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georg Vende ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.