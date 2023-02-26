George Amonoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Amonoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Amonoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Amonoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Amonoo 14 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Amonoo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. George Amonoo'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Amonoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Amonoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Amonoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Amonoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Elmina Sharks

1 Ekim 2020 yılında FC Samartex

1 Ekim 2021 yılında Karela United

George Amonoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Amonoo şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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