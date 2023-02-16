George Bello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Bello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

George Bello kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? George Bello ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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George Bello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Bello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Bello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Bello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Bello 22 Ocak 2002 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da George Oluwaseun Bello şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Bello Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. George Bello, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arminia Bielefeld futbol takımında oynamaktadır. Arminia Bielefeld takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. George Bello'nin Arminia Bielefeld ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

George Bello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_georgebello

http://www.instagram.com/_georgebello/

George Belloboyu ve yaşı kaç

George Bello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Bello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

George Bello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Bello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Atlanta

30 Mart 2018 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2018 yılında Atlanta

8 Mart 2019 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2019 yılında Atlanta

31 Ocak 2022 yılında Bielefeld

George Bello kimdir

George Bello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Bello şuan Arminia Bielefeld takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Southern Soccer Academy (-2011), Alpharetta Ambush (2011-2016), Atlanta United (2016-2018)

George Bello Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 24 numaralı formasıyla 1 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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George Bello nereli

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