George Blackwood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Blackwood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Blackwood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Blackwood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Blackwood 4 Haziran 1997 tarihinde Berowra, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da George Henry Raymond Blackwood şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Blackwood Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. George Blackwood, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. George Blackwood'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

George Blackwood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Blackwood isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Blackwood Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Blackwood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sydney FC

10 Temmuz 2017 yılında Adelaide United

6 Eylül 2020 yılında Oldham Athletic

2 Ağustos 2021 yılında Adelaide United

George Blackwood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Blackwood şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

George Blackwood Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

APIA Leichhardt (-2014), Sydney FC (2014-)

Avustralya U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 7 gol atmıştır.

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