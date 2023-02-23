George Calintaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Calintaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Calintaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Calintaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Calintaru 26 Şubat 1989 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Călinţaru şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Calintaru Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.George Calintaru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. George Calintaru'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Calintaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Calintaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

George Calintaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Calintaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Juventus Buk.

1 Ocak 2011 yılında Vic. Branesti

1 Temmuz 2011 yılında FC Viitorul

15 Ocak 2013 yılında Farul Constanta

30 Haziran 2013 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2013 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2016 yılında Juventus Buk.

1 Ocak 2018 yılında SSC Farul

1 Temmuz 2018 yılında Daco-Getica

1 Temmuz 2019 yılında AFC Turris

18 Ağustos 2020 yılında CSA Steaua

1 Temmuz 2022 yılında Concordia

George Calintaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Calintaru şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Juventus Bukarest (-2005)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.