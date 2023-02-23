George Caramalau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Caramalau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Caramalau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Caramalau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Caramalau 23 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Caramalau Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına - tarihinde katılmıştır. George Caramalau'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Caramalau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Caramalau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

George Caramalau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Caramalau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Caramalau şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.