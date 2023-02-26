George Chigova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Chigova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Chigova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Chigova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Chigova 4 Mart 1991 tarihinde Harare şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Chigova Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.George Chigova, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. George Chigova'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Chigova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Chigova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Chigova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Chigova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Gunners Harare

1 Ocak 2012 yılında Dynamos FC

1 Temmuz 2014 yılında SuperSport Utd.

13 Temmuz 2015 yılında Polokwane City

1 Ekim 2020 yılında SuperSport Utd.

George Chigova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Chigova şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

George Chigova Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aces Youth Soccer Academy

Zimbabve takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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