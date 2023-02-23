George Cimpanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Cimpanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Cimpanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Cimpanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Cimpanu 8 Ekim 2000 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Alexandru Cîmpanu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Cimpanu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.George Cimpanu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. George Cimpanu'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

George Cimpanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Cimpanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

George Cimpanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Cimpanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Botosani

5 Ekim 2020 yılında Univ. Craiova

George Cimpanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Cimpanu şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

George Cimpanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Concordia Chiajna

Rumänien U23 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.