George Cirjan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Cirjan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Cirjan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Cirjan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Cirjan 7 Kasım 1988 tarihinde Galaţi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Cîrjan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Cirjan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.George Cirjan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. George Cirjan'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Cirjan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Cirjan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Cirjan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Cirjan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dunarea Galati

1 Temmuz 2012 yılında FC Botosani

25 Temmuz 2014 yılında Ceahlăul

10 Eylül 2015 yılında Otelul Galati

11 Şubat 2016 yılında Minaur

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Otelul Galati

George Cirjan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Cirjan şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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