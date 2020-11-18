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  3. George Clooney tam 14 Milyon doları arkadaşlarlarına dağıttığını açıkladı!

George Clooney tam 14 Milyon doları arkadaşlarlarına dağıttığını açıkladı!

Usta oyuncu George Clooney, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 arkadaşına 1'er milyon dolar verdiğini doğruladı.

George Clooney tam 14 Milyon doları arkadaşlarlarına dağıttığını açıkladı!

Hollywood yıldızı George Clooney'in, gençlik yıllarında kendisine destek olan 14 arkadaşını evine yemek yemeye diye davet edip birer milyon dolar dağıttığı haberleri daha önce basına yansımıştı. 

George Clooney tam 14 Milyon doları arkadaşlarlarına dağıttığını açıkladı!

Clooney, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden dostlarına minnet borcunu ödediği yönündeki söylentileri ilk kez kendi ağzından doğruladı. 

George Clooney tam 14 Milyon doları arkadaşlarlarına dağıttığını açıkladı!

 'Yılın İkonu' seçilen 59 yaşındaki oyuncu, söylentilerle ilgili konuştu. 

George Clooney, dergiye verdiği röportajda, kazandığı parayı arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu belirtti. 

George Clooney tam 14 Milyon doları arkadaşlarlarına dağıttığını açıkladı!

Clooney, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm. Bana bir otobüs çarparsa hepsinin vasiyetimin içinde olacağını düşündüm. Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim."

George Clooney tam 14 Milyon doları arkadaşlarlarına dağıttığını açıkladı!

George Clooney'nin o arkadaşları arasında oyuncu ve yönetmen Grant Heslov, aktör Richard Kind ve Tommy Hinkley de yer alıyor. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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