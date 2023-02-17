George Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Davies 16 Kasım 1996 tarihinde Freetown şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Sierra Leone uyrukludur.Gerçek adı da George Kweku Davies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Davies Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. George Davies, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. George Davies'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

George Davies Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/georgedavies11/

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George Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

George Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Kasım 2014 yılında Greuther Fürth

18 Ocak 2017 yılında FAC

30 Haziran 2017 yılında Greuther Fürth

19 Temmuz 2017 yılında SKN St. Pölten

1 Mart 2018 yılında Riga

31 Aralık 2018 yılında SKN St. Pölten

1 Ocak 2023 yılında Admira Wacker

George Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Davies şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

George Davies Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Johansen

Sierra Leone takımında 11 numaralı formasıyla 8 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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