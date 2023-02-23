George Dragomir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Dragomir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Dragomir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Dragomir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Dragomir 6 Ağustos 2003 tarihinde Făurei şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Ionuț Dragomir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Dragomir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COLFESCU VIRGIL yapmaktadır. George Dragomir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. George Dragomir'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Dragomir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Dragomir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Dragomir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Dragomir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CS Faurei

10 Şubat 2020 yılında Sepsi OSK

6 Ocak 2023 yılında FC Botosani

George Dragomir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Dragomir şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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