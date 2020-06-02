Minnesota Valisi Tim Walz duyurdu! George Floyd’un cenaze töreni 4 Haziran’da yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesato eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı esnada öldürülmesi sonrası çıkan protesto gösterileri ülke genelinde sürüyor.

CENAZE TÖRENİ 4 HAZİRAN'DA

Minnesota Valisi Tim Walz, yaptığı açıklamada Floyd’un cenaze töreninin 4 Haziran günü yapılacağını duyurdu.

Vali Walz yaptığı açıklamada "Hem Minneapolis şehri hem de Minnesota eyaleti ve bütün ulusumuz için gözümüzün önünde son verilmiş bir hayatı onurlandırmak için önemli bir tören olacak" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaş gözaltına alındığı esnada bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü.

Şehirde ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar şiddet gösterilerine dönüşmüştü.

Kentte dükkanlar yağmalanmaya başlamış ve birçok bina yakılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası ülkenin Minneapolis kentinde başlayan gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sebebiyle Donald Trump kentin Belediye Başkanını ve göstericileri sert bir dille uyarmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezinin ateşe verilmesi ve bazı iş yerlerinin yağmalanması sonrası Trump, sosyal medya hesabından tepki göstermiş ve "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem." ifadesini kullanmıştı.

Şehirde, "lider eksikliği" olduğunu savunan Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesine yer vermişti.

Polislerin can güvenliğini korumak için kaçıp gittiği polis binası ise eylemciler tarafından ateşe verilmişti. Minnesota Valisi Tim Walz, olay nedeniyle orduyu göreve çağırmıştı.

Yağmaların olduğu ve polis merkezinin yakıldığı eylemlere polis müdahalesi yetersiz kalmıştı. Bu nedenle de Minnesota Valisi'nin göreve çağırdığı Ulusal Muhafızlar şehirde konuşlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak ölmesine neden olan polis Derek Chauvin tutuklanmıştı.