George Ganea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Ganea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Ganea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Ganea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Ganea 26 Mayıs 1999 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Dănuț Ganea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Ganea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. George Ganea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. George Ganea'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

George Ganea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Ganea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Ganea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Ganea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Rapid Bukarest

3 Ağustos 2016 yılında Entella U19

7 Temmuz 2017 yılında Roma A19

10 Ağustos 2018 yılında CFR Cluj

25 Şubat 2019 yılında FC Viitorul

7 Şubat 2022 yılında FC Arges

2 Ağustos 2022 yılında FCV Farul

17 Ağustos 2022 yılında FC U Craiova

George Ganea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Ganea şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

George Ganea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rumänien U23 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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