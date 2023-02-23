George Gavrilas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Gavrilas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Gavrilas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Gavrilas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Gavrilas 15 Aralık 1990 tarihinde Sighetu Marmației şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Petruț Gavrilaș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Gavrilas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. George Gavrilas'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Gavrilas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Gavrilas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Gavrilas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Gavrilas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CF Braila

30 Haziran 2011 yılında Astra II

1 Temmuz 2012 yılında Astra Giurgiu

19 Şubat 2017 yılında FC Voluntari

18 Şubat 2018 yılında Juventus Buk.

30 Haziran 2018 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2018 yılında Daco-Getica

23 Temmuz 2019 yılında Metaloglobus

George Gavrilas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Gavrilas şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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