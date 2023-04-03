George Gogescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Gogescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Gogescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
George Gogescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
George Gogescu 27 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
George Gogescu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. George Gogescu'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
George Gogescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
George Gogescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
George Gogescu şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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