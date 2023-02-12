George Harmon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Harmon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Harmon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Harmon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Harmon 8 Aralık 2000 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Harmon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.George Harmon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. George Harmon'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

George Harmon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

George Harmon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Harmon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Harmon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında West Brom U18

1 Temmuz 2018 yılında West Brom U21

5 Ağu 2021 yılında Oxford City

1 Temmuz 2022 yılında Ross County

George Harmon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Harmon şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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