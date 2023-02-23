George Leata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Leata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Leata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Leata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Leata 5 Haziran 2004 tarihinde Mogoșani şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Iulian Leață şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Leata Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.George Leata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. George Leata'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Leata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Leata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Leata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Leata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2017 yılında FC D. Coman

5 Eylül 2017 yılında Bilinmiyor

30 Haziran 2018 yılında FC D. Coman

25 Şubat 2019 yılında Arges U19

1 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj U19

1 Temmuz 2022 yılında CSM Slatina

30 Haziran 2023 yılında CFR Cluj U19

George Leata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Leata şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Progresul Găești ( - 2017)Gloria Berevoești (2017-2018)FC Dănuț Coman (2018-2019)ACSC FC Argeș (2019-2021)CFR Cluj (2021 - )

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.