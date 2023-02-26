George Maluleka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Maluleka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Maluleka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Maluleka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Maluleka 7 Ocak 1989 tarihinde Tembisa, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da George Nyiko Maluleka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Maluleka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. George Maluleka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. George Maluleka'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Maluleka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Maluleka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Maluleka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Maluleka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2007 yılında SuperSport Utd.

1 Ağustos 2009 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2012 yılında SuperSport Utd.

2 Ocak 2014 yılında Kaizer Chiefs

1 Temmuz 2020 yılında Sundowns

2 Temmuz 2022 yılında AmaZulu FC

George Maluleka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Maluleka şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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