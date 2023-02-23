George Merloi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Merloi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Merloi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Merloi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Merloi 15 Ekim 1999 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Cristian Merloi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Merloi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. George Merloi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. George Merloi'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

George Merloi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Merloi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Merloi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Merloi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2016 yılında Rennes U19

1 Temmuz 2018 yılında Rennes B

2 Eylül 2019 yılında Ac. Clinceni

12 Ağustos 2020 yılında Astra Giurgiu

30 Temmuz 2021 yılında FC Voluntari

George Merloi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Merloi şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

George Merloi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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