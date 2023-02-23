George Micle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Micle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Micle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Micle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Micle 8 Kasım 2001 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Mihai Micle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Micle Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.George Micle, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 28 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. George Micle'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Micle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Micle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Micle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Micle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında FCSB U19

1 Temmuz 2019 yılında Sportul Snagov

27 Kasım 2019 yılında FCSB U19

28 Kasım 2019 yılında FC Arges

6 Temmuz 2021 yılında U Cluj

5 Ocak 2022 yılında FC Arges

George Micle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Micle şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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LPS Satu Mare (2006-2016), Centrul de Excelență Deva (2016), FCSB (2017-2019)

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