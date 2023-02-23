George Monea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Monea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Monea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Monea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Monea 26 Şubat 1997 tarihinde Victoria şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Ioan Florin Monea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Monea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. George Monea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 6 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. George Monea'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

George Monea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Monea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Monea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Monea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında FC Hermannstadt

5 Temmuz 2018 yılında Ripensia

6 Temmuz 2020 yılında CSC Selimbar

George Monea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Monea şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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