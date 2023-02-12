George Oakley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Oakley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Oakley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Oakley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Oakley 18 Kasım 1995 tarihinde Wandsworth şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Oakley Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.George Oakley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. George Oakley'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

George Oakley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

George Oakley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Oakley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Oakley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AFC Wimbledon

18 Kasım 2016 yılında Welling Utd.

18 Ocak 2017 yılında AFC Wimbledon

17 Mart 2017 yılında Maidstone

14 Nisan 2017 yılında AFC Wimbledon

3 Temmuz 2017 yılında Inverness Cal.

31 Ocak 2019 yılında Hamilton Acad.

1 Temmuz 2020 yılında Pirin

26 Ocak 2021 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2021 yılında Woking

6 Temmuz 2022 yılında Inverness Cal.

20 Ocak 2023 yılında Morton

George Oakley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Oakley şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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