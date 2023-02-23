George Paduraru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Paduraru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Paduraru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Paduraru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Paduraru 2 Mayıs 1995 tarihinde Botoșani şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Păduraru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Paduraru Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.George Paduraru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. George Paduraru'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Paduraru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Paduraru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Paduraru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Paduraru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2021 yılında SSU Poli

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Slobozia

George Paduraru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Paduraru şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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