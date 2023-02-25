George Timotheou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Timotheou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Timotheou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Timotheou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Timotheou 29 Temmuz 1997 tarihinde Canberra şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Timotheou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascend Sports Group yapmaktadır. George Timotheou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. George Timotheou'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

George Timotheou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Timotheou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Timotheou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Timotheou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Blacktown City

1 Temmuz 2016 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2017 yılında Sydney Olympic

21 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 II

6 Temmuz 2019 yılında Zulte Waregem

31 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

10 Kasım 2020 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2022 yılında Melbourne

George Timotheou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Timotheou şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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