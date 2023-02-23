George Ungureanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Ungureanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Ungureanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

George Ungureanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

George Ungureanu 1 Nisan 2007 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Bogdan Ungureanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

George Ungureanu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.George Ungureanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. George Ungureanu'nin FC Rapid 1923 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

George Ungureanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

George Ungureanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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George Ungureanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

George Ungureanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

George Ungureanu şuan FC Rapid 1923 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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