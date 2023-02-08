Georgemy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgemy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgemy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgemy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgemy 15 Ağu 1995 tarihinde Americana şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Georgemy Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgemy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Georgemy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgemy'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgemy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Georgemy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgemy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgemy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2015 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2016 yılında Cruzeiro

19 Temmuz 2016 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2017 yılında Cruzeiro

16 Ocak 2018 yılında Tupi FC

28 Mayıs 2018 yılında Guarani

12 Aralık 2018 yılında Villa Nova AC

28 Haziran 2019 yılında Boa Esporte

10 Eylül 2020 yılında CRB

9 Şubat 2021 yılında Vila Nova FC

10 Ocak 2023 yılında Novorizontino

Georgemy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgemy şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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