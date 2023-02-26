Georges Mfegue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georges Mfegue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georges Mfegue kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georges Mfegue ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georges Mfegue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georges Mfegue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georges Mfegue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georges Mfegue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georges Mfegue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georges Mfegue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georges Mfegue 8 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Georges Mfegue Omgba şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georges Mfegue Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent&Family yapmaktadır. Georges Mfegue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. Georges Mfegue'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georges Mfegue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georges Mfegue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Georges Mfegue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georges Mfegue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Asante Kotoko

Georges Mfegue kimdir

Georges Mfegue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georges Mfegue şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Georges Mfegue nereli

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