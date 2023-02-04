Georges Mikautadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georges Mikautadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georges Mikautadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georges Mikautadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georges Mikautadze 31 Ekim 2000 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Gürcistan,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı გიორგი მიქაუტაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georges Mikautadze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georges Mikautadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Georges Mikautadze'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Georges Mikautadze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/georgesmkd/

Georges Mikautadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Georges Mikautadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Georges Mikautadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georges Mikautadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2017 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2020 yılında FC Metz

2 Temmuz 2020 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2021 yılında FC Metz

30 Ağu 2021 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2022 yılında FC Metz

Georges Mikautadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georges Mikautadze şuan FC Metz takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georges Mikautadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Gerland (2007-2008), Olympique Lyonnais (2008-2015), AS Saint-Priest (2015-2016)

Gürcistan takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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