Georges Mukumbilwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georges Mukumbilwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georges Mukumbilwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georges Mukumbilwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georges Mukumbilwa 23 Eylül 1999 tarihinde Kalima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georges Mukumbilwa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georges Mukumbilwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Georges Mukumbilwa'nin Pacific FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Georges Mukumbilwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georges Mukumbilwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georges Mukumbilwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georges Mukumbilwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2019 yılında Vancouver

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2022 yılında Pacific FC

Georges Mukumbilwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georges Mukumbilwa şuan Pacific FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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