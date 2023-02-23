Georgi Aleksandrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Aleksandrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Aleksandrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Aleksandrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Aleksandrov 21 Mayıs 2001 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Красимиров Александров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Aleksandrov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11extra yapmaktadır. Georgi Aleksandrov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Aleksandrov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Georgi Aleksandrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Aleksandrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Aleksandrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Aleksandrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Vitosha

2 Ekim 2020 yılında Levski Sofia

8 Ocak 2022 yılında Etar

Georgi Aleksandrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Aleksandrov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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