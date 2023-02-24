Georgi Amzin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Amzin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Amzin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Amzin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Amzin 2 Mart 1992 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Пламенов Амзин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Amzin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Amzin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgi Amzin'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Amzin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Amzin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Amzin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Amzin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Akademik Sofia

1 Haziran 2012 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2013 yılında Sl. Geroy

1 Temmuz 2013 yılında Frenaros

1 Mart 2014 yılında Vitosha

3 Ekim 2020 yılında ara verdi

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Georgi Amzin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Amzin şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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