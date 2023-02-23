Georgi Angelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Angelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Angelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Angelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Angelov 12 Kasım 1990 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Иванов Ангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Angelov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Georgi Angelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Angelov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Angelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Angelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Angelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Angelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Bansko

7 Ocak 2015 yılında Montana

1 Temmuz 2016 yılında Vereya

1 Temmuz 2017 yılında Levski Sofia

1 Mart 2018 yılında Vitosha

30 Haziran 2018 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Beroe

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948

8 Temmuz 2022 yılında Etar

Georgi Angelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Angelov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgi Angelov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia

Bulgaristan takımında 3 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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