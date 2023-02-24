Georgi Angelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Angelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Angelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Angelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Angelov 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Иванов Ангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Angelov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Angelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Angelov'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Angelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Angelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Angelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Angelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Minyor Pernik

Georgi Angelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Angelov şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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