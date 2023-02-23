Georgi Argilashki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Argilashki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgi Argilashki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgi Argilashki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgi Argilashki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Argilashki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgi Argilashki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Argilashki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Argilashki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Argilashki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Argilashki 13 Haziran 1991 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Рангелов Аргилашки şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Argilashki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Argilashki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Georgi Argilashki'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Argilashki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Argilashki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgi Argilashki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Argilashki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2011 yılında Ludogorets

1 Ocak 2013 yılında Pirin Razlog

30 Haziran 2013 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2016 yılında Pirin

28 Şubat 2017 yılında Ludogorets

1 Mart 2017 yılında Vereya

30 Haziran 2017 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2017 yılında Vereya

8 Ocak 2018 yılında Beroe

1 Temmuz 2019 yılında Botev Plovdiv

Georgi Argilashki kimdir

Georgi Argilashki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Argilashki şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Georgi Argilashki nereli

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