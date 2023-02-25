Georgi Chitanava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Chitanava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Chitanava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Chitanava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Chitanava 25 Ocak 1996 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Читанава Георгий Энукиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Chitanava Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Chitanava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 17 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Georgi Chitanava'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Chitanava Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chitanava_george/

Georgi Chitanava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Chitanava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Chitanava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Chitanava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Slonim

1 Ocak 2018 yılında Naftan

1 Ocak 2019 yılında Slonim

17 Nisan 2020 yılında Ostrovets

Georgi Chitanava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Chitanava şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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