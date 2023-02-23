Georgi Dinkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Dinkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Dinkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Dinkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Dinkov 20 Mayıs 1991 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Иванов Динков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Dinkov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Dinkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 25 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Georgi Dinkov'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Dinkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Dinkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Dinkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Dinkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Sliven

30 Haziran 2012 yılında Beroe

1 Temmuz 2012 yılında Spartak Varna

31 Aralık 2012 yılında Beroe

1 Temmuz 2018 yılında Dunav

7 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2019 yılında Spartak Varna

25 Temmuz 2020 yılında Beroe

Georgi Dinkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Dinkov şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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