Georgi Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgi Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgi Georgiev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Georgi Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgi Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Georgiev 12 Ekim 1988 tarihinde Shumen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Николаев Георгиев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Georgiev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Georgi Georgiev'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgi Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Svilengrad

1 Temmuz 2008 yılında Lok. Mezdra

1 Ocak 2010 yılında M. Radnevo

1 Ağustos 2010 yılında Sliven

1 Temmuz 2011 yılında FC Tiraspol

1 Temmuz 2013 yılında FC Sheriff

15 Ağustos 2013 yılında FC Tiraspol

27 Kasım 2014 yılında FC Sheriff

29 Kasım 2014 yılında Naft M.I.S F.C.

30 Haziran 2015 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2015 yılında Gostaresh FC

30 Haziran 2016 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2016 yılında Botev Plovdiv

31 Temmuz 2017 yılında Dacia

15 Şubat 2018 yılında Pirin

1 Temmuz 2018 yılında Vereya

15 Ocak 2019 yılında Slavia Sofia

28 Şubat 2020 yılında Levski Sofia

5 Ağustos 2020 yılında Cherno More

Georgi Georgiev kimdir

Georgi Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Georgiev şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levski Sofia

Georgi Georgiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 23 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Georgi Georgiev nereli

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