Georgi Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Georgiev 25 Mart 1997 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Костадинов Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Georgiev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Georgi Georgiev'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2022 yılında Lok Plovdiv II

14 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

26 Ocak 2023 yılında Spartak Pleven

Georgi Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Georgiev şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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