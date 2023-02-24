Georgi Gospodinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Gospodinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Gospodinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Gospodinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Gospodinov 8 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Пенев Господинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Gospodinov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Georgi Gospodinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Gospodinov'nin Sozopol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Gospodinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Gospodinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Gospodinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Gospodinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sozopol

31 Aralık 2020 yılında Botev U19

15 Şubat 2021 yılında CSKA 1948 II

5 Ocak 2022 yılında Strumska Slava

31 Mayıs 2022 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Sozopol

Georgi Gospodinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Gospodinov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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