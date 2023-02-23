Georgi Karakashev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Karakashev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Karakashev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Karakashev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Karakashev 8 Şubat 1999 tarihinde Razlog şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Иванов Каракашев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Karakashev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Georgi Karakashev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Karakashev'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Karakashev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Karakashev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Karakashev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Karakashev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pirin Razlog

1 Temmuz 2019 yılında Hebar P.

1 Şubat 2020 yılında Pirin Razlog

1 Temmuz 2020 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2022 yılında Lok. Plovdiv

Georgi Karakashev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Karakashev şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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