Georgi Naydenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Naydenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Naydenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Naydenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Naydenov 9 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Мирчев Найденов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Naydenov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Naydenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Ihtiman futbol takımında oynamaktadır. Botev Ihtiman takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Georgi Naydenov'nin Botev Ihtiman ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Naydenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Naydenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Naydenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Naydenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vitosha U19

30 Ağustos 2022 yılında Vitosha

1 Şubat 2023 yılında Botev Ihtiman

Georgi Naydenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Naydenov şuan Botev Ihtiman takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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