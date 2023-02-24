Georgi Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Nikolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Nikolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Nikolov 23 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Николаев Николов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Nikolov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Nikolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Georgi Nikolov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Nikolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Nikolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Nikolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Nikolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Yantra

Georgi Nikolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Nikolov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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