Georgi Pashov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Pashov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Pashov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Pashov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Pashov 4 Mart 1990 tarihinde Gotse Delchev şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Георги Пашов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Pashov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Georgi Pashov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Pashov'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Pashov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Pashov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Pashov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Pashov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Chavdar

1 Ocak 2012 yılında Slavia Sofia

1 Ağustos 2012 yılında Montana

30 Haziran 2013 yılında Slavia Sofia

19 Ağustos 2014 yılında Montana

1 Temmuz 2016 yılında Slavia Sofia

20 Temmuz 2017 yılında Lok. Plovdiv

1 Ocak 2018 yılında Etar

17 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

23 Ocak 2020 yılında Zhetysu

12 Ağustos 2020 yılında Ac. Clinceni

1 Ocak 2022 yılında Petrolul

Georgi Pashov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Pashov şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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