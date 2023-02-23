Georgi Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Petkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Petkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Petkov 14 Mart 1976 tarihinde Dobrovnitsa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Стоянов Петков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Petkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgi Petkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Georgi Petkov'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Petkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Petkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Georgi Petkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Petkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1996 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2001 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2011 yılında EN Paralimniou

1 Temmuz 2012 yılında Slavia Sofia

Georgi Petkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Petkov şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgi Petkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hebar Pazardzhik (1983-1992), FC Bankya (1992-1994)

Bulgaristan takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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