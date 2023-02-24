Georgi Radev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Radev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Radev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Radev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Radev 15 Eylül 1994 tarihinde Dobrich şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Пламенов Радев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Radev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROKO SPORT AGENCY yapmaktadır. Georgi Radev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Radev'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Georgi Radev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Radev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Radev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Radev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dob. Dobrich

13 Ocak 2014 yılında Lyubimets

1 Ağustos 2014 yılında Sozopol

1 Temmuz 2016 yılında Cherno More

20 Temmuz 2016 yılında Sozopol

15 Aralık 2016 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2018 yılında Dob. Dobrich

9 Ocak 2019 yılında Neftochimik

20 Ocak 2020 yılında Dordoi

29 Ağustos 2020 yılında Sozopol

1 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

Georgi Radev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Radev şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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