Georgi Rusev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Rusev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Rusev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Rusev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Rusev 2 Temmuz 1998 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Георги Росенов Русев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Rusev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Georgi Rusev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Georgi Rusev'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Georgi Rusev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Rusev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Georgi Rusev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Rusev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Elche Juvenil A

1 Temmuz 2017 yılında Elche Ilicitano

14 Aralık 2017 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2018 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2020 yılında CSKA 1948

Georgi Rusev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Rusev şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Georgi Rusev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 9 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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